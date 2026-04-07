07 апреля 2026, 19:10

Ограничение света на 8 апреля: в Укрэнерго предупредили украинцев

07 апреля 2026, 19:10
Фото: из открытых источников
В Украине в среду, 8 апреля, снова будут действовать повременные ограничения мощности. Энергетики предупредили о графиках 

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

По словам энергетиков, 8 апреля во всех регионах будут действовать графики ограничения мощности. Речь идет о промышленных потребителях. Ограничения будут действовать с 7:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00.

Причина этих ограничений – последствия вражеских атак на энергообъекты.

При этом энергетики предупреждают, что ситуация может изменяться в течение дня. Поэтому важно следить за информацией на официальных страницах облэнерго.

Напомним, ранее в Киеве вводили экстренные отключения света. Это вызвано российскими обстрелами и сложной ситуацией в энергосистеме.

