В Укренерго попередили про додаткові відключення світла

Відключень світла у середу, 8 квітня, буде більше

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Укренерго.

Зазначається, що обсяг прогнозованих на сьогодні заходів обмеження буде збільшений.

"У вечірній період максимального енергоспоживання – з 19:00 до 22:00 – в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадують, що головна причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти та зумовлений ними дефіцит потужності в енергосистемі в умовах високого рівня енергоспоживання.

"Час і тривалість знеструмлень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – додали в компанії.

