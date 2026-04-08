08 квітня 2026, 15:50

В Укренерго попередили про додаткові відключення світла

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Відключень світла у середу, 8 квітня, буде більше

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на заяву Укренерго.

Зазначається, що обсяг прогнозованих на сьогодні заходів обмеження буде збільшений.

"У вечірній період максимального енергоспоживання – з 19:00 до 22:00 – в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень", – йдеться у повідомленні.

В Укренерго нагадують, що головна причина застосування обмежень – наслідки попередніх російських атак на енергооб’єкти та зумовлений ними дефіцит потужності в енергосистемі в умовах високого рівня енергоспоживання.

"Час і тривалість знеструмлень за своєю адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – додали в компанії.

Як повідомлялось, 8 квітня в Україні знову будуть діяти погодинні обмеження потужності. Енергетики попередили про графіки.

08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
