07 апреля 2026, 23:55

Цены на сливочное будут опускаться: эксперты объяснили почему

07 апреля 2026, 23:55
Фото: из открытых источников
На украинском рынке сливочного масла остается нестабильная ситуация. Недавнее повышение цен не закрепилось

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Аналитики отметили, что объемы производства масла в Украине выросли по сравнению с прошлым годом. В то же время, экспортная активность не показывает аналогичной динамики. Сухое молоко выросло в цене, но частично компенсирует потери от удешевления масла.

Участники рынка ожидают дальнейшую корректировку цен и на украинское сливочное масло, и на импортное. В частности, из-за роста производства и накопления нереализованных объемов продукции. Ожидается, что в ближайшее время предложение продукции будет расти и дальше, что может усилить давление на цены и сохранить волатильность рынка.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).

цены продукты
