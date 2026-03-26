Расходов будет больше: на сколько подорожала Пасхальная корзина 2026

Эксперты рассчитали, сколько будет стоить в среднем Пасхальная корзина в этом году. Подорожание продуктов, по-видимому, повлияло на измененную цифру

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

По подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).

Такое удорожание объясняют ростом стоимости на следующие продукты:

яйца (+19,3%),

масло сливочное (+6,8%),

молоко (+49,6%),

мука (+38,6%),

дрожжи (+12,8%),

изюм (+14,1%).

Среди молочных продуктов самыми дорогими будут:

твердый сыр (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн/кг),

сливочное масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г),

мягкий творог (0,5 кг) – 157,5 грн (300-330 грн/кг).

Напомним, что с начала года подорожала гречка: средняя цена в январе составила 33,02 гривны за килограмм, а уже в марте она выросла до 52,46 гривны за килограмм, что на 59% больше.