07 апреля 2026, 20:35

Цены на космические помидоры: как в Украине подорожал популярный овощ

Фото: из открытых источников
В Украине тепличные комбинаты начали поставлять на рынок первые партии помидор нового сезона. При этом объемы еще ограничены, что влияет на цены.

Пока в Украине томаты реализуются по цене 150-170 гривен за килограмм. Это в среднем на 66%, если сравнивать с началом сезона в прошлом году. Основную часть предложения сейчас формируют импортные томаты. В частности, продукция из Турции. Такие помидоры продаются примерно по 130–150 гривен за килограмм.

В популярных сетях супермаркетов сейчас такие цены на помидоры:

  • Auchan 302,60 гривны за килограмм;
  • Metro 217,36 гривны за килограмм;
  • Novus 194 гривен за килограмм.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).

