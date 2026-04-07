Ціни на вершкове будуть опускатися: експерти пояснили чому

Аналітики зазначили, що обсяги виробництва масла в Україні зросли порівняно з минулим роком. Водночас експортна активність не показує аналогічної динаміки. Сухе молоко зросло в ціні, але частково компенсує втрати від здешевлення масла.

Учасники ринку очікують подальше коригування цін і на українське вершкове масло, і на імпортне. Зокрема, через зростання виробництва та накопичення нереалізованих обсягів продукції. Очікують, що найближчим часом пропозиція продукції зростатиме й надалі, що може посилити тиск на ціни та зберегти волатильність ринку.

Нагадаємо, за підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).