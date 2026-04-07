В Украине обвалились цены на овощи: что подешевело больше всего

Больше всего подешевели репчатый лук (с 6 – 8 до 6 – 7 гривен за килограмм) и столовая свекла (с 7 – 10 до 6 – 9 гривен за килограмм). Кроме того, снова подешевела белокачка капуста - с 8 – 10 до 6 – 9 гривен за килограмм.

Огурцы снова дешевеют, поскольку увеличилось предложение. Если раньше эти овощи продавали за 140–220 гривен, то теперь за 130–200 гривен за килограмм. Сладкий перец подешевел с 250 – 270 до 200 – 220 гривен за килограмм, а краснокачанная капуста опустилась в цене с 20 – 25 до 18 – 22 гривен за килограмм.

Редис подешевел с 70 – 85 до 68 – 75 гривен за килограмм. Зеленый лук и укроп тоже стали дешевле.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).