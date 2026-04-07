16:45  07 апреля
Убийство Игоря Комарова на Бали: детектив объяснил, зачем преступникам было надругательство над телом
15:28  07 апреля
Групповое изнасилование 14-летней девочки на Закарпатье: дело снова в суде
14:24  07 апреля
На Харьковщине 16-летняя девочка родила ребенка от родного отца
UA | RU
UA | RU
В Украине обвалились цены на овощи: что подешевело больше всего

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На украинском рынке дешевеет ряд овощей. Стало известно, какие сейчас сформировались цены

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Больше всего подешевели репчатый лук (с 6 – 8 до 6 – 7 гривен за килограмм) и столовая свекла (с 7 – 10 до 6 – 9 гривен за килограмм). Кроме того, снова подешевела белокачка капуста - с 8 – 10 до 6 – 9 гривен за килограмм.

Огурцы снова дешевеют, поскольку увеличилось предложение. Если раньше эти овощи продавали за 140–220 гривен, то теперь за 130–200 гривен за килограмм. Сладкий перец подешевел с 250 – 270 до 200 – 220 гривен за килограмм, а краснокачанная капуста опустилась в цене с 20 – 25 до 18 – 22 гривен за килограмм.

Редис подешевел с 70 – 85 до 68 – 75 гривен за килограмм. Зеленый лук и укроп тоже стали дешевле.

Напомним, по подсчетам ученых "Института аграрной экономики", в этом году Пасхальная корзина в Украине на семью из четырех человек обойдется примерно в 1 903,19 гривны. Это на 14,4% дороже, чем было в прошлом году (в 2025 году этот показатель был на уровне 1663,26 гривны).

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Все блоги »