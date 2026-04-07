07 квітня 2026, 18:43

Верховна Рада схвалила об'єднання ринків електроенергії України та ЄС

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Верховна Рада у вівторок, 7 квітня, ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає об’єднання ринків електроенергії України та Європейського Союзу

Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

За відповідне рішення проголосували 245 народних депутатів.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус пояснив, що мета закону – повністю синхронізувати енергосистеми України та ЄС. Це дозволить у разі профіциту електроенергії експортувати її до Європи, а у разі дефіциту – імпортувати.

Законопроєкт не вплине на ціни електроенергії для населення, наголосив один із його авторів Андрій Жупанин. Він зазначив, що ухвалення закону може забезпечити Україні 500 млн євро у рамках Ukraine Facility.

Документ передбачає:

  • скасування прайс-кепів на ринку електроенергії з 1 травня 2027 року;
  • збереження конкурсів на нову генеруючу потужність до 1 травня 2028 року;
  • збереження на 10 років норми про сальдування тарифу на передачу для установок зберігання енергії;
  • підвищення прозорості ринку та розширення прав споживачів.

Закон запроваджує інтеграцію короткострокових (спотових) та балансуючих ринків України та ЄС, що підвищить ліквідність, полегшить торгівлю, дозволить ефективно використовувати міждержавні перетини та отримати доступ до резервів ЄС.

За оцінками Міністерства енергетики, синхронізація ринків електроенергії може відбутися на початку 2027 року.

Нагадаємо, в Україні з 2026 року електроенергія дорожчатиме щороку на 20%. З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію для населення становить 4,32 грн за кВт-год, а за нічним тарифом – 2,16 грн.

