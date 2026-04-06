Виші на ТОТ мають відправити 2% студентів на службу в армії РФ

На тимчасово окупованих територіях України вищі навчальні заклади отримали план щодо відправки студентів на контрактну службу до армії РФ

Про це повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка", передає RegioNews.

Зазначається, що окупаційна влада вимагає, щоб щонайменше 2% студентів у кожному виші підписали контракт із російським Міноборони.

За їхніми даними, агітаційна кампанія вже стартувала, зокрема в ДонНТУ. До неї залучають адміністрацію та викладачів, які обіцяють студентам пільги – переведення на бюджет або спрощене отримання диплома після служби.

Водночас керівництву навчальних закладів погрожують звільненням у разі невиконання встановлених показників.

Активісти наголошують, що під виглядом "добровільного контракту" окупаційна влада фактично змушує молодь із тимчасово окупованих територій іти на війну.

Нагадаємо, в низці міст окупованої Луганщини військові регулярно проводять зустрічі з учнями 11 класів, під час яких розповідають про нібито "переваги"служби в армії Росії. Старшокласникам нав'язують лише два шляхи: підписання контракту або вступ до російського військового вишу.