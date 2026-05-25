Сумщина под огнем: погиб 24-летний мужчина, еще четверо пострадали

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Под вражеским огнем находились Сумской, Шосткинский, Ахтырский, Конотопский и Роменский районы. На местах работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

В Краснопольской общине в результате атаки вражеского беспилотника по автомобилю погиб 24-летний мужчина.

В Глуховской общине из-за удара дрона пострадал 75-летний мужчина. В Николаевской сельской общине в результате сброса взрывчатки с БПЛА ранения получил 55-летний мужчина.

В Середино-Будской общине в результате атаки российского беспилотника пострадала 57-летняя женщина, а в Ворожбянской общине травмирована 80-летняя женщина.

Также зафиксированы разрушения и пожары в ряде населенных пунктов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, складские помещения, транспорт и объекты инфраструктуры.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

