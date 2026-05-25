25 мая 2026, 07:23

Сумщина под огнем: погиб 24-летний мужчина, еще четверо пострадали

Фото: Национальная полиция
За прошедшие сутки российские войска обстреляли 49 населенных пунктов Сумской области

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Под вражеским огнем находились Сумской, Шосткинский, Ахтырский, Конотопский и Роменский районы. На местах работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

В Краснопольской общине в результате атаки вражеского беспилотника по автомобилю погиб 24-летний мужчина.

В Глуховской общине из-за удара дрона пострадал 75-летний мужчина. В Николаевской сельской общине в результате сброса взрывчатки с БПЛА ранения получил 55-летний мужчина.

В Середино-Будской общине в результате атаки российского беспилотника пострадала 57-летняя женщина, а в Ворожбянской общине травмирована 80-летняя женщина.

Также зафиксированы разрушения и пожары в ряде населенных пунктов области. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, складские помещения, транспорт и объекты инфраструктуры.

По всем фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 753 удара по 48 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак три человека получили ранения.

