25 мая 2026, 07:04

Оккупанты нанесли 753 удара по Запорожской области: трое раненых

Фото: Запорожская ОВА
За прошедшие сутки российские войска нанесли 753 удара по 48 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеских атак три человека получили ранения.

Оккупанты совершили 28 авиаударов по населенным пунктам Запорожского района и прифронтовым территориям области. Под ударами оказались, в частности, Малокатериновка, Орехов, Гуляйполе, Новоселовка, Верхняя Терса и другие села и города.

Кроме того, российская армия применила 512 беспилотников разной модификации, преимущественно FPV-дронов. Под атаку попали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Степногорск, Орехов, Гуляйполе и ряд других населенных пунктов.

Также зафиксированы три обстрела из реактивных систем залпового огня по Орехову, Железнодорожному и Гуляйпольскому. Еще 210 артиллерийских ударов пришлись по прифронтовым общинам области.

В результате обстрелов поступило 21 сообщение о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры и автомобилей.

Напомним, что утром, 24 мая, город Богодухов на Харьковщине подвергся вражескому удару с применением беспилотников. В результате террористической атаки пострадали 13 человек, среди которых девять мужчин и четверо женщин. Ранения получил и работник полиции.

