Решение проблемы самовольного ухода из войск (СЗЧ) и введения четких сроков службы невозможно без усиления мобилизации

Об этом заявила военная омбудсман Ольга Решетилова в интервью "РБК-Украина", передает RegioNews.

По ее словам, в Офисе омбудсмана уже создана рабочая группа, которая изучает возможности введения определенных сроков службы для военнослужащих.

Решетилова подчеркнула, что нынешняя неопределенность оказывает негативное влияние на состояние военных: она может приводить к выгоранию, деморализации и психологическим проблемам. В то же время, по ее словам, расчет сроков службы сложнее, чем простая "математика", поскольку должна учитывать вопросы справедливой мобилизации, бронирования и наличие коррупционных схем.

Омбудсман подчеркнула, что перед усилением ответственности за СЗЧ необходимо усилить ответственность для уклоняющихся от службы. По ее словам, сейчас основное бремя ограничений и ответственности ложится именно на военнослужащих, тогда как часть общества этого не испытывает.

Она также отметила, что значительное количество военнообязанных избегает службы из-за страха неопределенности. Четкие сроки – например, 2-3 года службы с последующей ротацией – могли бы дать людям возможность планировать свою жизнь.

В то же время Решетилова предупредила, что введение таких изменений потребует непопулярных решений и поддержки общества.

"Точных сроков службы не стоит ждать без усиления мобилизации", – подчеркнула она.

Напомним, ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что сейчас идет работа над комплексной реформой мобилизации. Также он отметил, что в Украине около 2 млн. граждан находятся в розыске за уклонение от мобилизации.

Читайте также: Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться