06 квітня 2026, 11:53

Чіткі терміни служби неможливі без посилення мобілізації – омбудсманка

Фото: kyivindependent.com
Вирішення проблеми самовільного залишення військових частин (СЗЧ) та запровадження чітких термінів служби неможливе без посилення мобілізації

Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв'ю "РБК-Україна", передає RegioNews.

За її словами, в Офісі омбудсмана вже створено робочу групу, яка вивчає можливості запровадження визначених термінів служби для військовослужбовців.

Решетилова наголосила, що нинішня невизначеність негативно впливає на стан військових: вона може призводити до вигорання, деморалізації та психологічних проблем. Водночас, за її словами, розрахунок термінів служби є складнішим, ніж проста "математика", оскільки має враховувати питання справедливої мобілізації, бронювання та наявність корупційних схем.

Омбудсменка підкреслила, що перед посиленням відповідальності за СЗЧ необхідно посилити відповідальність для тих, хто ухиляється від служби. За її словами, нині основний тягар обмежень і відповідальності лягає саме на військовослужбовців, тоді як частина суспільства цього не відчуває.

Вона також зазначила, що значна кількість військовозобов’язаних уникає служби через страх невизначеності. Чіткі терміни – наприклад, 2-3 роки служби з подальшою ротацією – могли б дати людям можливість планувати своє життя.

Водночас Решетилова попередила, що запровадження таких змін потребуватиме непопулярних рішень і підтримки суспільства.

"Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації", – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що наразі триває робота над комплексною реформою мобілізації. Також він зазначив, що в Україні близько 2 млн громадян перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.

03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
