Министр обороны Михаил Федоров сообщил об успешном тестировании нового поколения украинских дронов-бомберов на полигоне Brave1

Об этом он написал в соцсетях.

По словам Федорова, дроны-бомберы – это украинская инновация, которая стала незаменимым оружием на поле боя, способна поражать пехоту, технику, укрепление и помогать с логистикой.

Новое поколение дронов отмечается:

большей дальностью и грузоподъемностью;

защищенной связью;

возможностью управлять с безопасных позиций.

В тестах участвовало 18 команд, разрабатывающих решения под конкретные задачи фронта.

Малые бомберы – быстрые и маневренные для пехоты и легкой техники. Тяжелые бомберы – с нагрузкой до десятков килограммов, для поражения тяжелой техники, укреплений и логистики.

Каждый дрон проходил испытание на 20 км под действием РЭБ, поражения цели и возвращения. Следующий этап – испытание на боевых, масштабирование и снабжение на фронт.

Напомним, недавно министр обороны провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами. Обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы. В частности, продолжительность пребывания на позициях, сложность мер и выходов, обеспечение дронами и необходимой техникой.

Читайте также: "Паляница", "Ад" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины