08:40  31 марта
Месяц слежки и "охоты": новые детали убийства Игоря Комарова на Бали
08:49  31 марта
В Украине средняя зарплата выросла на 1,2%: кто зарабатывает больше всего
08:53  31 марта
В Харьковской области женщина подорвалась на взрывчатке
UA | RU
UA | RU
31 марта 2026, 09:43

Украина испытывает дроны-бомберы с большей дальностью и защищенной связью

Читайте також українською мовою
Фото: Telegram/Федоров
Читайте також
українською мовою

Министр обороны Михаил Федоров сообщил об успешном тестировании нового поколения украинских дронов-бомберов на полигоне Brave1

Об этом он написал в соцсетях, передает RegioNews.

По словам Федорова, дроны-бомберы – это украинская инновация, которая стала незаменимым оружием на поле боя, способна поражать пехоту, технику, укрепление и помогать с логистикой.

Новое поколение дронов отмечается:

  • большей дальностью и грузоподъемностью;
  • защищенной связью;
  • возможностью управлять с безопасных позиций.

В тестах участвовало 18 команд, разрабатывающих решения под конкретные задачи фронта.

Малые бомберы – быстрые и маневренные для пехоты и легкой техники. Тяжелые бомберы – с нагрузкой до десятков килограммов, для поражения тяжелой техники, укреплений и логистики.

Каждый дрон проходил испытание на 20 км под действием РЭБ, поражения цели и возвращения. Следующий этап – испытание на боевых, масштабирование и снабжение на фронт.

Напомним, недавно министр обороны провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами. Обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы. В частности, продолжительность пребывания на позициях, сложность мер и выходов, обеспечение дронами и необходимой техникой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Михаил Федоров Украина РФ война испытание фронт полигон дроны-бомберы
Алексей Гончаренко
Юрий Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »