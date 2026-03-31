Украина испытывает дроны-бомберы с большей дальностью и защищенной связью
Министр обороны Михаил Федоров сообщил об успешном тестировании нового поколения украинских дронов-бомберов на полигоне Brave1
Об этом он написал в соцсетях.
По словам Федорова, дроны-бомберы – это украинская инновация, которая стала незаменимым оружием на поле боя, способна поражать пехоту, технику, укрепление и помогать с логистикой.
Новое поколение дронов отмечается:
- большей дальностью и грузоподъемностью;
- защищенной связью;
- возможностью управлять с безопасных позиций.
В тестах участвовало 18 команд, разрабатывающих решения под конкретные задачи фронта.
Малые бомберы – быстрые и маневренные для пехоты и легкой техники. Тяжелые бомберы – с нагрузкой до десятков килограммов, для поражения тяжелой техники, укреплений и логистики.
Каждый дрон проходил испытание на 20 км под действием РЭБ, поражения цели и возвращения. Следующий этап – испытание на боевых, масштабирование и снабжение на фронт.
Напомним, недавно министр обороны провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами. Обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы. В частности, продолжительность пребывания на позициях, сложность мер и выходов, обеспечение дронами и необходимой техникой.
Читайте также: "Паляница", "Ад" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины