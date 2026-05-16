16 мая 2026, 18:50

На Днепропетровщине россияне ударили по детсаду, АЗС и домам: погиб мужчина, среди раненых есть дети

Фото: ОВА
В течение 16 мая российские войска более 70 раз атаковали два района Днепропетровской области, используя артиллерию, беспилотники и ракеты

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под огнем оказались Никополь, а также Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Мировская громады. Погиб 38-летний мужчина. Пострадали 9 человек, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться дома, в том числе два ребенка: 10-летняя девочка и 14-летний мальчик.

Из-за вражеских атак в районе повреждены админздания, детский сад, магазин, АЗС, многоэтажные и частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

На Криворожье под обстрелами оказались сам Кривой Рог и Зеленодольская громада. Здесь повреждены инфраструктура и предприятие.

Напомним, днем 16 мая российские военные нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Кривого Рога. Обошлось без пострадавших.

