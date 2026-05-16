16 мая 2026, 17:32

Пытался продать 11-месячного малыша в Испанию за $25 тысяч: на Закарпатье осудили экс-воспитателя интерната

Фото: ОГП
Суд вынес приговор мужчине, который планировал заработать 25 тысяч долларов на незаконном вывозе за границу 11-месячного мальчика

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчина организовал незаконный вывоз в Испанию маленького мальчика под видом усыновления иностранцами.

Суд назначил 46-летнему злоумышленнику максимальное наказание – 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фигурант уже имел криминальное прошлое. В июне 2025 года его осуждили за присвоение более 6,3 млн грн госпомощи, назначенной семье погибшего военнослужащего. Пользуясь доверием семьи как крестный отец павшего воина, он переводил деньги на собственные счета и тратил на личные нужды.

Напомним, правоохранители разоблачили закарпатца, ранее работавшего воспитателем в интернате, непосредственно на пункте пропуска "Малые Селменцы" во время попытки пересечь госграницу с ребенком. В общей сложности осужденный рассчитывал заработать на продаже малыша в Испанию около 25 тысяч долларов. Он подыскал женщину из Житомира, которая находилась в сложных жизненных обстоятельствах и пообещал ей 5 тысяч долларов за ребенка. Мужчина полностью организовал преступление: дважды встречался с матерью, фотографировал ребенка для заказчиков, подготовил документы и лично сопровождал женщину с младенцем до границы.

