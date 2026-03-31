31 березня 2026, 09:43

Україна випробовує дрони-бомбери з більшою дальністю та захищеним зв'язком

31 березня 2026, 09:43
Фото: Telegram/Федоров
Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про успішне тестування нового покоління українських дронів-бомберів на полігоні Brave1

Про це він написав у соцмережах, передає RegioNews.

За словами Федорова, дрони-бомбери – це українська інновація, яка стала незамінною зброєю на полі бою, здатна уражати піхоту, техніку, укріплення та допомагати з логістикою.

Нове покоління дронів відзначається:

  • більшою дальністю та вантажопідйомністю;
  • захищеним зв'язком;
  • можливістю керувати з безпечних позицій.

У тестах брали участь 18 команд, які розробляють рішення під конкретні завдання фронту.

Малі бомбери – швидкі та маневрені, для піхоти та легкої техніки. Важкі бомбери – з навантаженням до десятків кілограмів, для ураження важкої техніки, укріплень та логістики.

Кожен дрон проходив випробування на 20 км під дією РЕБ, ураження цілі та повернення. Наступний етап – випробування на бойових, масштабування та постачання на фронт.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони провів закриту зустріч із штурмовиками та піхотинцями. Обговорили реальну ситуацію на фронті та зафіксували проблемні питання. Зокрема, тривалість перебування на позиціях, складність заходів і виходів, забезпечення дронами й необхідною технікою.

