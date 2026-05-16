Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибший и раненые
Днем 16 мая около 11:45 военные РФ совершили артиллерийский обстрел центральной части Херсона
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.
В результате атаки погиб мужчина. Известно о двух пострадавших: мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести. В момент обстрела все находились на улице.
Пострадавших госпитализировали в больницу.
Напомним, днем 16 мая российские военные нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Кривого Рога.
