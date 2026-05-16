Россияне нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Кривого Рога
Днем 16 мая российская армия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
"Ракетная атака по объекту промышленной инфраструктуры. Разрушение есть", – говорится в сообщении.
Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 16 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала жилая и портовая инфраструктура.
