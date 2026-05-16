В полиции рассказали подробности аварии, произошедшей в Днепре 15 мая около 19:30 на улице Калиновой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто "ЗАЗ Славута" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ягуаром". Последний, предварительно, двигался с превышением скорости. От удара "Ягуар" выбросило с дороги прямо в остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.

В результате наезда одна женщина-пешеход от полученных травм погибла на месте. Еще одного пешехода, а также водителей авто госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Проверка показала, что оба водителя на момент аварии были трезвыми.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, из-за столкновения автомобиль "ЗАЗ Славута" разнесло вдребезги.