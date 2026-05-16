Полицейские расследуют обстоятельства конфликта между юношами в Снятынской громаде Коломыйского района, в результате которого 15-летний подросток получил тяжелые травмы. По факту избиения возбуждено уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О госпитализации 15-летнего жителя Заболотовской громады правоохранителям сообщили врачи. У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому глаза, ушибы и перелом костей черепа. Сейчас он находится в областной детской больнице.

Следствие установило, что накануне вечером между подростком и 18-летним местным жителем возник конфликт, во время которого старший юноша ударил несовершеннолетнего кулаком в лицо. Полицейские уже разыскали и опросили парня, а также свидетелей инцидента.

Для определения конечной степени тяжести травм назначена судмедэкспертиза.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 122 УК Украины (преднамеренное средней тяжести телесное повреждение). Досудебное расследование продолжается.

