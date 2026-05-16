Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На днях военнослужащие 9-го пограничного отряда во время патрулирования в пределах контролируемого пограничного района остановили для проверки легковушку. За рулем находилась женщина, которая без проблем предоставила правоохранителям свои документы.

Во время осмотра авто пограничники обнаружили в багажнике мужчину. Как выяснилось, пассажиром оказался местный житель, а водитель авто – его жена. Таким образом мужчина пытался избежать контрольных мер, поскольку не имел надлежащих документов, дающих право находиться в пограничной зоне.

На мужчину составили админматериалы за нарушение пограничного законодательства Украины, решение по которым будет принимать суд.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали восемь очередных схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов в разных регионах Украины. Стоимость "услуг" достигала 25 тысяч долларов.