14:14  16 мая
Насиловал внучку, пока мать была в роддоме: на Закарпатье задержали 59-летнего мужчину
11:24  16 мая
Jaguar влетел в остановку с людьми: подробности смертельного ДТП в Днепре
14:53  16 мая
Россияне нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Кривого Рога
UA | RU
UA | RU
16 мая 2026, 18:19

Спрятался от проверки в багажнике: в Киевской области пограничники разоблачили необычного пассажира

16 мая 2026, 18:19
Читайте також українською мовою
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Местный житель пытался обойти проверку документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На днях военнослужащие 9-го пограничного отряда во время патрулирования в пределах контролируемого пограничного района остановили для проверки легковушку. За рулем находилась женщина, которая без проблем предоставила правоохранителям свои документы.

Во время осмотра авто пограничники обнаружили в багажнике мужчину. Как выяснилось, пассажиром оказался местный житель, а водитель авто – его жена. Таким образом мужчина пытался избежать контрольных мер, поскольку не имел надлежащих документов, дающих право находиться в пограничной зоне.

На мужчину составили админматериалы за нарушение пограничного законодательства Украины, решение по которым будет принимать суд.

Напомним, ранее правоохранители заблокировали восемь очередных схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов в разных регионах Украины. Стоимость "услуг" достигала 25 тысяч долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники Киевская область ГПСУ проверка документов багажник
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
На Днепропетровщине россияне ударили по детсаду, АЗС и домам: погиб мужчина, среди раненых есть дети
16 мая 2026, 18:50
Пытался продать 11-месячного малыша в Испанию за $25 тысяч: на Закарпатье осудили экс-воспитателя интерната
16 мая 2026, 17:32
Тройное ДТП на Полтавщине: столкнулись две легковушки и грузовик, есть пострадавшие
16 мая 2026, 16:57
В Сумах трое юношей сливали ночью горючее из автомобилей
16 мая 2026, 16:21
На Прикарпатье 18-летний юноша избил подростка: парня госпитализировали с переломом костей черепа
16 мая 2026, 15:48
Оккупанты обстреляли центр Херсона: есть погибший и раненые
16 мая 2026, 15:19
Россияне нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Кривого Рога
16 мая 2026, 14:53
Насиловал внучку, пока мать была в роддоме: на Закарпатье задержали 59-летнего мужчину
16 мая 2026, 14:14
Буданов высказался против мобилизации молодежи 18–25 лет в Украине
16 мая 2026, 13:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Николай Княжицкий
Все блоги »