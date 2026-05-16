Тройное ДТП на Полтавщине: столкнулись две легковушки и грузовик, есть пострадавшие
ДТП произошло 15 мая около 17:00 на 92 км трассы М-22 вблизи села Дмитровка Кременчугского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На дороге столкнулись минивэн Renault Dokker, электромобиль Nissan Leaf и грузовик "ГАЗ".
Травмы разной степени тяжести получили три человека: 82-летняя пассажирка Renault, 57-летняя водитель Nissan и 53-летний водитель грузовика.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины аварии.
