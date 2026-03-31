В ночь на 31 марта враг более 30 раз атаковал три района Днепропетровщины беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Криворожском районе россияне ударили по Зеленодольской, Карповской и Апостоловской громадам. Загорелась пятиэтажка, еще три многоквартирных дома повреждены. Побита и инфраструктура. Пострадали мужчины 23 и 55 лет.

На Никопольщине под вражеским ударом были сам Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены предприятия, многоквартирные и частные дома, магазины. Уничтожена хозяйственная постройка.

В Синельниковском районе россияне ударили по Дубовиковской и Украинской громадам. Поврежден частный дом.

Напомним, под утро 31 марта российская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в девятиэтажный дом, пострадал мужчина.