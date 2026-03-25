Министр обороны провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами

Минобороны совместно с военными работает над тем, чтобы масштабировать российские потери и усилить наши фронтовые позиции

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

"Провел закрытую встречу со штурмовиками и пехотинцами из 13 подразделений, которые ежедневно удерживают фронт и лично выполняют крайне сложные задачи. Сержанты и солдаты работают на Донецком, Сумском, Запорожском, Харьковском и Херсонском направлениях", – написал он.

По словам Федорова, обсудили реальную ситуацию на фронте и зафиксировали проблемные вопросы: продолжительность пребывания на позициях, сложность мер и выходов, усложненную логистику под постоянными атаками дронов, дефицит людей, качество подготовки военнослужащих, обеспечение дронами и необходимой техникой, моральное состояние и связь на передовой.

"Вместе провели краштест решений, подготовленных командой Минобороны для армии. В частности, ключевые изменения в процессе мобилизации и СВЧ, а также отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев", – добавил министр.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что в Вооруженных силах Украины будут внедряться вертикаль цифровых офицеров, которые будут руководителями инноваций и изменений. В этой связи в каждой бригаде будет цифровой офицер.