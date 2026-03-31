В ночь на 31 марта РФ атаковала Украину 289 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 200 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 267 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение обломков сбитых целей на шести локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, под утро 31 марта российская армия атаковала Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в девятиэтажный дом, пострадал мужчина.

В результате ночной атаки дронов на Полтаву один человек погиб, количество пострадавших увеличилось до четырех. Поврежден девятиэтажный дом, а также здания двух предприятий.