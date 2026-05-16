Правоохранители установили личности трех юношей, которые в ночь на 12 мая сливали горючее из припаркованных во дворах автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Воры оказались трое местных жителей в возрасте 16, 17 и 19 лет.

Поскольку сумма ущерба в каждом из пяти зафиксированных случаев не достигла предела уголовной ответственности, действия несовершеннолетними квалифицировали как административные правонарушения. На 16-летнего и 17-летнего подростков ювенальные полицейские составили протоколы за мелкое похищение чужого имущества.

Кроме того, админпротоколы получили и родители подростков – за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, поскольку ребята находились на улице ночью во время комендантского часа.

Относительно старейшего, 19-летнего парня – правоохранители решают вопрос о правовой квалификации его действий.

Относительно старейшего, 19-летнего парня – правоохранители решают вопрос о правовой квалификации его действий.