В двух громадах на Сумщине из-за атак беспилотников вспыхнули пожары
В течение 16 мая российские войска атаковали прриграничные громады Сумской области. Спасателям пришлось работать в условиях постоянной угрозы повторных ударов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Утром вражеские беспилотники атаковали Глуховскую громаду. Из-за попадания загорелся частный дом и две хозяйственные постройки. Также взрывной волной и обломками были повреждены соседние дома граждан.
Во второй половине дня под ударом оказалась Ворожбянская громада. Там в результате прилета загорелся гараж на территории частного домовладения.
Несмотря на сложную ситуацию, огнеборцы оперативно ликвидировали пожары.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, днем 16 мая российские военные нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Кривого Рога.