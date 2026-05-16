16 мая 2026, 19:30

В двух громадах на Сумщине из-за атак беспилотников вспыхнули пожары

Фото: ГСЧС
В течение 16 мая российские войска атаковали прриграничные громады Сумской области. Спасателям пришлось работать в условиях постоянной угрозы повторных ударов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Утром вражеские беспилотники атаковали Глуховскую громаду. Из-за попадания загорелся частный дом и две хозяйственные постройки. Также взрывной волной и обломками были повреждены соседние дома граждан.

Во второй половине дня под ударом оказалась Ворожбянская громада. Там в результате прилета загорелся гараж на территории частного домовладения.

Несмотря на сложную ситуацию, огнеборцы оперативно ликвидировали пожары.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, днем 16 мая российские военные нанесли ракетный удар по промышленной инфраструктуре Кривого Рога.

