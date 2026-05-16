Несколько раз перевернулись в воздухе: на Киевщине легковушка сбила двух подростков на самокате
Ужасное ДТП произошло 16 мая в селе Новые Петровцы Вышгородского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местный телеграм-канал.
Автомобиль на скорости сбил двух подростков, двигавшихся на одном электросамокате.
Судя по видео, несовершеннолетние выехали на дорогу, не убедившись в безопасности движения. Удар был такой силы, что они буквально несколько раз перевернулись в воздухе.
Предварительно, погибших нет.
Больше информации пока нет.
Напомним, 3 мая в Киевской области автомобиль сбил электросамокат с детьми. Погиб 10-летний мальчик, еще один ребенок получил травмы.
