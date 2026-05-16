Правоохранители задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над малолетней девочкой

К правоохранителям 13 мая обратилась жительница Закарпатья, заявившая, что ее 12-летняя дочь пострадала от сексуального насилия. Полицейские выяснили, что преступления совершил свекор заявительницы, который должен был ухаживать за детьми, пока их мать находилась в роддоме.

В ходе опроса ребенка в специально обустроенной зеленой комнате стало известно, что мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки. Преступления совершались в течение августа-сентября 2025 года.

Фигуранту объявили подозрение. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

