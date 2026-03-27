19:19  27 марта
В ближайшие дни погода в Украине начнет меняться
17:15  27 марта
Разоблачена схема незаконного начисления "боевых" в Донецкой области
15:18  27 марта
Во время эвакуации раненых в Харьковской области погиб известный стендап-комик
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 21:05

Почти 10 миллионов за "участие" в боевых действиях на бумаге: разоблачили схему в Силах обороны

Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Донецкой области стражи порядка преступную схему оперативники управления стратегических расследований. Известно, что военные вносили заведомо ложные сведения в официальную документацию о якобы непосредственном участии отдельных военнослужащих в боевых действиях

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Чиновники в Силах обороны вносили ложные сведения в официальную документацию о якобы участии в боевых действиях тех военных, которые на самом деле были в тылу. Это выплаты до 100 тысяч гривен в месяц на каждого "участника" боевых действий. Это стоило государству более 9,3 миллионов гривен.

"В рамках досудебного расследования установлена причастность к преступлению командира, его заместителя, начальника штаба, а также других должностных лиц подразделения", – сообщили в полиции.

Все восемь должностных лиц Сил обороны получили подозрения. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители разоблачили военнослужащих ТЦК и СП , подозреваемых в получении неправомерной выгоды за снятие мужчин с розыска. По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и требовали от военнообязанного 2400 долларов США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
военные коррупция Силы обороны
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
Владимир Фесенко
Константин Матвиенко
Виталий Портников
Все блоги »