Почти 10 миллионов за "участие" в боевых действиях на бумаге: разоблачили схему в Силах обороны

В Донецкой области стражи порядка преступную схему оперативники управления стратегических расследований. Известно, что военные вносили заведомо ложные сведения в официальную документацию о якобы непосредственном участии отдельных военнослужащих в боевых действиях

Чиновники в Силах обороны вносили ложные сведения в официальную документацию о якобы участии в боевых действиях тех военных, которые на самом деле были в тылу. Это выплаты до 100 тысяч гривен в месяц на каждого "участника" боевых действий. Это стоило государству более 9,3 миллионов гривен.

"В рамках досудебного расследования установлена причастность к преступлению командира, его заместителя, начальника штаба, а также других должностных лиц подразделения", – сообщили в полиции.

Все восемь должностных лиц Сил обороны получили подозрения. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

