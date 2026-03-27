Майже 10 мільйонів за "участь" в бойових діях на папері: викрили схему в Силах оборони

У Донецькій області правоохоронці злочинну схему оперативники управління стратегічних розслідувань. Відомо, що військові вносили завідомо неправдиві відомості до офіційної документації про нібито безпосередню участь окремих військовослужбовців у бойових діях

Посадовці у Силах оборони вносили неправдиві відомості до офіційної документації про нібито участь у бойових діях тих військових, які насправді були в тилу. Це виплати до 100 тисяч гривень на місяць на кожного "учасника" бойових дій. Це коштувало державі понад 9,3 мільйона гривень.

"У межах досудового розслідування встановлено причетність до злочину командира, його заступника, начальника штабу, а також інших посадових осіб підрозділу", - повідомили в поліції.

Всі восьмеро посадовців Сил оборони отримали підозри. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

