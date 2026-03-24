"Фиктивная служба" на сумму более 430 тыс. грн: на Одещине будут судить командира взвода и подчиненных

В Одесской области будут судить командира взвода и двух подчиненных за незаконное начисление денежного обеспечения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в декабре 2024 года командир организовал механизм "фиктивной службы": один из военнослужащих, фактически не находившийся в части, продолжал получать денежное довольствие и дополнительное вознаграждение.

Чиновник вносил ложные сведения в служебные документы и скрывал отсутствие подчиненного от руководства.

В течение декабря 2024 – сентября 2025 года ему безосновательно насчитали более 430 тыс. грн.

Вырученные средства сначала отправляли командиру банковскими переводами, а впоследствии, после привлечения еще одного военнослужащего, – наличными через посредника.

Кроме того, в сентябре 2025 года командир требовал и получил от подчиненного 2 тыс. долларов США за покрытие и последующее функционирование схемы.

Санкция статей предусматривает уголовную ответственность за служебный подлог, злоупотребление служебным положением и мошенничество.

