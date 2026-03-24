24 марта 2026, 13:09

"Фиктивная служба" на сумму более 430 тыс. грн: на Одещине будут судить командира взвода и подчиненных

Фото: Прокуратура Украины
В Одесской области будут судить командира взвода и двух подчиненных за незаконное начисление денежного обеспечения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в декабре 2024 года командир организовал механизм "фиктивной службы": один из военнослужащих, фактически не находившийся в части, продолжал получать денежное довольствие и дополнительное вознаграждение.

Чиновник вносил ложные сведения в служебные документы и скрывал отсутствие подчиненного от руководства.

В течение декабря 2024 – сентября 2025 года ему безосновательно насчитали более 430 тыс. грн.

Вырученные средства сначала отправляли командиру банковскими переводами, а впоследствии, после привлечения еще одного военнослужащего, – наличными через посредника.

Кроме того, в сентябре 2025 года командир требовал и получил от подчиненного 2 тыс. долларов США за покрытие и последующее функционирование схемы.

Санкция статей предусматривает уголовную ответственность за служебный подлог, злоупотребление служебным положением и мошенничество.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших схему содействия дезертирству военнослужащих. Стоимость таких "услуг" составляла от 4 до 15 тысяч долларов.

23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
