Витрат буде більше: на скільки подорожчав Великодній кошик 2026
Есперти розрахували, скільки коштуватиме в середньому Великодній кошик цьогоріч. Подорожчання продуктів, очевидно, вплинуло на змінену цифру
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
За підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).
Таке подорожчання пояснюють зростанням вартості на такі продукти:
- яйця (+19,3%),
- масло вершкове (+6,8%),
- молоко (+49,6%),
- борошно (+38,6%),
- дріжджі (+12,8%),
- родзинки (+14,1%).
Серед молочних продуктів найдорожчими будуть:
- твердий сир (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн/кг),
- вершкове масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г),
- м’який сир (0,5 кг) – 157,5 грн (300-330 грн/кг).
Нагадаємо, що з початку року подорожчала гречка: середня ціна в січні становила 33,02 гривні за кілограм, а вже у березні вона зросла до 52,46 гривні за кілограм, що на 59% більше.
