Витрат буде більше: на скільки подорожчав Великодній кошик 2026

Есперти розрахували, скільки коштуватиме в середньому Великодній кошик цьогоріч. Подорожчання продуктів, очевидно, вплинуло на змінену цифру

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За підрахунками науковців "Інституту аграрної економіки", цьогоріч Великодній кошик в Україні на родину з чотирьох осіб коштуватиме приблизно 1 903,19 гривні. Це на 14,4% дорожче, аніж було минулого року (у 2025 цей показник був на рівні 1663,26 гривні).

Таке подорожчання пояснюють зростанням вартості на такі продукти:

яйця (+19,3%),

масло вершкове (+6,8%),

молоко (+49,6%),

борошно (+38,6%),

дріжджі (+12,8%),

родзинки (+14,1%).

Серед молочних продуктів найдорожчими будуть:

твердий сир (0,5 кг) – 298 грн (539-650 грн/кг),

вершкове масло (0,5 кг) – 292 грн (110-120 грн за пачку 200 г),

м’який сир (0,5 кг) – 157,5 грн (300-330 грн/кг).

Нагадаємо, що з початку року подорожчала гречка: середня ціна в січні становила 33,02 гривні за кілограм, а вже у березні вона зросла до 52,46 гривні за кілограм, що на 59% більше.