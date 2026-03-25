В Україні знову впав у ціні базовий овоч борщового набору

На українському ринку столовий буряк продається наразі по 3-8 гривень за кілограм. Якщо порівнювати з минулим тижнем, це на 19% дешевше. Це пов'язують з тим, що стало більше прпозиції. Адже господарства, які раніше утримувалися від продажів, нині активно реалізують наявні обсяги

"Деякі учасники ринку не виключають подальшого зниження цін, попри сезонне скорочення пропозиції. Свою оцінку вони пояснюють значними запасами столового буряку в місцевих сховищах", - кажуть аналітики.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм