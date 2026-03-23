В Украине дорожают огурцы: как теперь выросла цена

В Украине на фоне ограниченного предложения подорожал огурец В частности, еще одной причиной называют похолодание

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

На 21 марта огурец отгружают по 135-175 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлой неделей, это в среднем на 10% дороже.

Причиной удорожания называют ограничение предложения, ведь выборка огурцов в местных теплицах резко снизилась. Это связано, в частности, с тем, что с начала этой недели в Украине существенно похолодало и преобладала пасмурная погода, что привело к уменьшению урожайности.

"В то же время поставки огурцов из Турции сократились до минимума из-за сезонного фактора, что также позволяет местным производителям повышать цены в условиях активного спроса", - говорят аналитики.

Если сравнивать с прошлым годом, то цена на огурцы сейчас выше на 34%.

Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.