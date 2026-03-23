20:35  23 марта
Львов расторг контракт с польской фирмой, которая должна была строить мусороперерабатывающий завод в городе
19:55  23 марта
В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электроэнергии
17:45  23 марта
1,5 миллиона на медицине: на Волыни на схеме разоблачили депутата
UA | RU
UA | RU
23 марта 2026, 23:55

В Украине дорожают огурцы: как теперь выросла цена

23 марта 2026, 23:55
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украине на фоне ограниченного предложения подорожал огурец В частности, еще одной причиной называют похолодание

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

На 21 марта огурец отгружают по 135-175 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлой неделей, это в среднем на 10% дороже.

Причиной удорожания называют ограничение предложения, ведь выборка огурцов в местных теплицах резко снизилась. Это связано, в частности, с тем, что с начала этой недели в Украине существенно похолодало и преобладала пасмурная погода, что привело к уменьшению урожайности.

"В то же время поставки огурцов из Турции сократились до минимума из-за сезонного фактора, что также позволяет местным производителям повышать цены в условиях активного спроса", - говорят аналитики.

Если сравнивать с прошлым годом, то цена на огурцы сейчас выше на 34%.

Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Виталий Портников
Остап Дроздов
Валерий Пекар
Все блоги »