В Украине будут штрафовать за прогулы школы

В Минобразования заговорили о наложении штрафов до 5100 гривен за прогулы

"Речь идет, как правило, о совокупном количестве пропущенных занятий без уважительных причин, а не исключительно о днях подряд. В то же время, конкретная практика применения может уточняться подзаконными актами и внутренними процедурами учебных заведений", – говорит народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

При этом она подчеркнула, что сам по себе факт пропуска не является автоматическим основанием для жестких решений.

Как сообщалось, в Украине будут более жестко относиться к пропускам школы без уважительных причин. Об этом заявили в министерстве образования и науки.