В Україні будуть штрафувати за прогули школи
У Міносвіти заговорили про накладання штрафів до 5100 гривень за прогули
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Телеграф".
"Йдеться, як правило, про сукупну кількість пропущених занять без поважних причин, а не виключно про дні поспіль. Водночас конкретна практика застосування може уточнюватися підзаконними актами та внутрішніми процедурами закладів освіти", – каже народна депутатка, секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
При цьому вона наголосила, що сам по собі факт пропусків не є автоматичною підставою для жорстких рішень.
Як повідомлялось, в Україні будуть жорсткіше ставитися до пропусків школи без поважних причин. Про це заявили в Міністерстві освіти та науки.
