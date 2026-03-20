20 марта 2026, 14:28

Правительство выделило 6,6 млрд грн на жилищные ваучеры для ВПЛ с ВОТ

Иллюстративное фото: из открытых источников
Кабмин направил 6,6 млрд гривен из специального фонда государственного бюджета на финансирование жилищных ваучеров для переселенцев с временно оккупированных территорий

Об этом сообщает Минразвития, передает RegioNews.

Программа предусматривает поддержку ВПЛ, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны.

С 1 декабря 2025 года для этой категории заработал инструмент жилищных ваучеров на сумму до 2 млн грн, которые можно потратить на приобретение жилья на первичном или вторичном рынке, вклад в новостройку или погашение ипотечного кредита.

"Начинаем финансирование нового компонента программы есть єВідновлення – "Жилье для ВПЛ с ВОТ". Люди смогут бронировать средства и приобрести жилье даже в тех случаях, когда собственное жилье осталось на временно оккупированной территории. Поддержка таких людей – ключевой приоритет Министерства развития общин и территорий", – заявил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Сейчас по программе подано более 32 тысяч заявлений, из которых более 20 тысяч уже получили положительные решения от комиссий в общинах.

Самые активные регионы по количеству обращений – Днепропетровская, Запорожская, Киевская области и Киев. Быстрее всего заявки прорабатывают в Харьковской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Волынской областях и столице, где решение принято относительно более 80% заявлений.

Напомним, ранее Минразвития предоставило дополнительные разъяснения по программе жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.

