СБУ ликвидировала киллера ГРУ РФ и задержала его подельников: кого хотели убить россияне

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По результатам спецоперации, которую лично координировал первый заместитель председателя СБУ Александр Поклад, нейтрализована агентурно-боевая группа ГРУ РФ и ликвидирован киллер, который сопротивлялся во время задержания.

Более 10 других участников группы заключены под стражу.

Следствие установило, что фигуранты готовили убийства известных лиц в разных регионах Украины, среди которых советник Министра обороны и волонтер Сергей Стерненко, а также гражданин россии Илья Богданов, воюющий за Украину с 2014 года.

Злоумышленники отслеживали маршруты передвижения военных и публичных лиц и передавали информацию куратору – завербованному судебному эксперту из Полтавы, работавшему на ГРУ РФ.

Киллер из временно оккупированной части Донецкой области должен был подготовить самодельные взрывные устройства и заложить их под автомобили или возле домов своих жертв. В случае "неудачного" подрыва ему приказывали расстреливать потерпевших.

Во время обысков у фигурантов изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, компьютеры, диктофоны и камеры видеонаблюдения, свидетельствующие о работе российских спецслужб.

Задержанным сообщено о подозрении по статьям УК Украины относительно государственной измены, коллаборационной деятельности, террористического акта, незаконного обращения с оружием и разглашения информации о размещении войск. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ предотвратила попытку россиян совершить теракт в Ровно. Вражеского агента задержали "на горячем", когда он заложил самодельную бомбу у кофейни в центральном парке города.

