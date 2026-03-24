24 березня 2026, 14:05

СБУ ліквідувала кілера ГРУ РФ і затримала його спільників: кого хотіли вбити росіяни

Фото: СБУ
Служба безпеки України зірвала нову спробу росіян здійснити серію замовних убивств в Україні

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За результатами спецоперації, яку особисто координував перший заступник голови СБУ Олександр Поклад, нейтралізовано агентурно-бойову групу ГРУ РФ та ліквідовано кілера, який чинив опір під час затримання.

Понад 10 інших учасників групи взято під варту.

Слідство встановило, що фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах України, серед яких – радник Міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також громадянин росії Ілля Богданов, який воює за Україну з 2014 року.

Зловмисники відстежували маршрути пересування військових та публічних осіб і передавали інформацію куратору – завербованому судовому експерту з Полтави, який працював на ГРУ РФ.

Кілер із тимчасово окупованої частини Донецької області мав підготувати саморобні вибухові пристрої та закласти їх під авто або біля будинків своїх жертв. У разі "невдалого" підриву йому наказували розстрілювати потерпілих.

Під час обшуків у фігурантів вилучено вогнепальну зброю, боєприпаси, комп'ютери, диктофони та камери відеоспостереження, що свідчать про роботу на російські спецслужби.

Затриманим повідомлено про підозру за статтями КК України щодо державної зради, колабораційної діяльності, терористичного акту, незаконного поводження зі зброєю та розголошення інформації про розміщення військ. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла спробі росіян вчинити теракт у Рівному. Ворожого агента затримали "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні в центральному парку міста.

Читайте також: Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України

Україна РФ війна СБУ убивство кілер агенти РФ заказне вбивство
