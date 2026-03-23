Пограничники показали, как уничтожают россиян на Южном направлении
Украинские защитники продолжают уничтожать врага на фронте. В этот раз пограничники показали, как они уничтожают вражеские подразделения
Об этом сообщает Краматорский пограничный отряд, передает RegioNews.
Военные опубликовали работу пограничников бригады "Форпост", защищающей Украину на Южно-слобожанском направлении. Противник был вынужден оставлять позиции.
"Вражеская пехота пыталась продвинуться, искать укрытие и закрепиться в складках местности. Однако каждое движение фиксируется еще на подходах, а дальше работают операторы БпЛА быстро и точно по целям", - рассказали украинские защитники.
Напомним, в начале 2026 года украинские пограничники уничтожили редкую машину россиян на Южно-Слобожанском направлении. Речь идет о комплексе радиоэлектронной борьбы "Тирада-2".