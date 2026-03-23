23 марта 2026, 11:28

Пробил крышу магазина и взорвался: детали инцидента в супермаркете Чернигова

23 марта 2026, 11:28
Фото: Суспільне Чернігів
По предварительным данным полиции и взрывотехников, взрыв в супермаркете "АТБ" на улице Летной в Чернигове 22 марта был вызван небольшим предметом, который упал на здание во время отражения российской дроновой атаки

Об этом сообщила пресс-служба "АТБ-Маркет", передает RegioNews.

Отмечается, что предмет пробил крышу магазина и сдетонировал на полу.

"Что именно это был за предмет, эксперты пока еще выясняют, однако предварительно ясно, что он обладал небольшой взрывной силой", – говорится в сообщении.

Команда АТБ выражает искренние соболезнования всем пострадавшим и их близким и призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, добавили в пресс-службе компании.

Напомним, 22 марта в полицию поступило сообщение о взрыве в помещении одного из супермаркетов города. Впоследствии стало известно, что с осколочными ранениями госпитализировали мужчину и две женщины. Их состояние легкой и средней тяжести. Третью женщину с осколочным ранением в шею госпитализировали в Черниговскую областную больницу.

