Прикордонники показали, як нищать росіян на Південному напрямку

Українські захисники продовжують нищити ворога на фронті. На цей раз прикордонники показали, як вони нищать ворожі підрозділи

Про це повідомляє Краматорський прикордонний загін, передає RegioNews.

Військові опублікували роботу прикордонників бригади "Форпост", яка захищає Україну на Південно-слобожанському напрямку. Противник був змущений залишати позиції.

"Ворожа піхота намагалася просунутися, шукати укриття та закріпитися у складках місцевості. Проте кожен рух фіксується ще на підходах, а далі працюють оператори БпЛА — швидко та точно по цілях", - розповіли українські захисники.

Нагадаємо, на початку 2026 року українські прикордонники знищили рідкісну машину росіян на Південно-Слобожанському напрямку. Йдеться про комплекс радіоелектронної боротьби "Тирада-2".