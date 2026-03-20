20 марта 2026, 23:55

Удорожание топлива в Украине: какие цены на бензин сейчас

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо в Украине увеличиваются. В настоящее время правительство ввело комплекс мер по стабилизации рынка. Стало известно, какие ценники на АЗС сейчас

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Сейчас в Украине средняя стоимость топлива такова:

  • бензин А-95 премиум – 74,65 гривны за литр;
  • бензин А-95 – 71,46 гривны за литр;
  • бензин А-92 – 66,49 гривны за литр;
  • дизтопливо – 81,25 гривны за литр;
  • автогаз – 44,92 гривны за литр.

Антимонопольный комитет и Госпродслужба уже ужесточили контроль за операторами. Целью является не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций.

Напомним, ранее народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE отметила, что горючее на заправках может подорожать до 150 грн за литр. Это если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу

Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

бензин топливо экономика
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
