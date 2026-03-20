Удорожание топлива в Украине: какие цены на бензин сейчас

Фото: из открытых источников

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо в Украине увеличиваются. В настоящее время правительство ввело комплекс мер по стабилизации рынка. Стало известно, какие ценники на АЗС сейчас

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Сейчас в Украине средняя стоимость топлива такова:

бензин А-95 премиум – 74,65 гривны за литр;

бензин А-95 – 71,46 гривны за литр;

бензин А-92 – 66,49 гривны за литр;

дизтопливо – 81,25 гривны за литр;

автогаз – 44,92 гривны за литр.

Антимонопольный комитет и Госпродслужба уже ужесточили контроль за операторами. Целью является не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций.

Напомним, ранее народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.LIVE отметила, что горючее на заправках может подорожать до 150 грн за литр. Это если антимонопольный комитет не будет выполнять свою работу

Как известно, на украинском розничном рынке фиксируют удорожание ресурсов из-за обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке.