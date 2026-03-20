19:33  20 березня
На Івано-Франківщині не вистачає вчителів
16:59  20 березня
У Слов'янську розпочалась примусова евакуація дітей
16:29  20 березня
Голову Полтавської МСЕК засудили до двох років за оформлення інвалідності
UA | RU
UA | RU
Подорожчання пального в Україні: які ціни на бензин зараз

20 березня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через загострення ситуації на Близькому Сході ціни на пальне в Україні зростають. Наразі уряд запровадив комплекс заходів для стабілізації ринку. Стало відомо, які цінники на АЗС зараз

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Наразі в Україні середня вартість пального така:

  • бензин А-95 преміум – 74,65 гривні за літр;
  • бензин А-95 – 71,46 гривні за літр;
  • бензин А-92 – 66,49 гривні за літр;
  • дизпальне – 81,25 гривні за літр;
  • автогаз – 44,92 гривні за літр.

Антимонопольний комітет і Держпродспоживслужба уже посилили контролдь за операторами. Метою є не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій.

Нагадаємо, раніше народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.LIVE зазначила, що пальне на заправках може подорожчати до 150 грн за літр. Це, якщо антимонопольний комітет не виконуватиме свою роботу

Як відомо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання ресурсів через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
