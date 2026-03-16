16 марта 2026, 10:05

На Буковине разоблачили масштабный сбыт контрафактных сигарет: изъят товар на 30 млн грн

Фото: ОГП
Правоохранители разоблачили масштабный канал поставки и сбыта контрафактных табачных изделий

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, речь идет об одном из ключевых дистрибьюторов нелегальных сигарет в Черновицкой области.

Организовал схему местный житель, привлекший к незаконной деятельности родственников и знакомых. Контрафактные сигареты закупали через разные каналы, хранили в частном доме фигуранта, а дальше продавали на рынках, в магазинах и отправляли по почте по всей Украине.

Во время обысков правоохранители изъяли 425 коробов сигарет – более 212 тысяч пачек контрафакта около двух десятков торговых марок.

Ориентировочная рыночная стоимость изъятого превышает 30 млн грн.

Также установлено, что фигурант реализовывал алкоголь без марок акцизного налога. В ходе обысков изъяли 140 литров такой продукции.

Все подакцизные товары направили на экспертизы.

Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 204 УК Украины. Правоохранители устанавливают других участников незаконного бизнеса.

Напомним, ранее в Киеве ликвидировали масштабное производство поддельного алкоголя под марками мировых брендов. Изъятую продукцию отправили на экспертизу.

