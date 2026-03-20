20 марта 2026, 08:22

13 фиктивных инвалидностей: в Хмельницкой области будут судить врачей и их "клиентов"

Фото: Национальная полиция
В Хмельницкой области будут судить медиков и их "клиентов", подозреваемых в организации и использовании схемы по оформлению фиктивных групп инвалидности

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Следователи уже завершили досудебное расследование и направили обвинительные акты в суд.

По данным правоохранителей, к противоправной деятельности причастны пять врачей из Каменца-Подольского и девять граждан, воспользовавшихся их услугами. В то же время, расследование в отношении других лиц, которые могли быть вовлечены в схему, продолжается.

Схему разоблачили еще в феврале этого года. Как установило следствие, в июне 2023 года участники организовали механизм изготовления фиктивных медицинских документов о якобы стационарном лечении. Это позволяло направлять "пациентов" на медико-социальную экспертную комиссию.

В результате "клиенты" получали вторую группу инвалидности вместе с соответствующими социальными выплатами и льготами.

В общей сложности правоохранители установили 13 человек, незаконно оформивших инвалидность. Часть из них получила пенсионные выплаты на сумму около 700 тысяч гривен, другие использовали документы для организации выезда военнообязанных родственников за границу.

Среди причастных жители Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областей.

Обвиняемым инкриминируют подлог официальных документов (ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УКУ). Отдельные фигуранты также обвиняются в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УКУ) и незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УКУ).

Напомним, правоохранители в Киеве разоблачили семейного врача, который обещал военнообязанному оформить фиктивную инвалидность для выезда за границу. Свои "услуги" она оценила в 6 тысяч долларов. Женщине светит до девяти лет лишения свободы.

