Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій Україні

Правоохоронці документують схеми привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців у межах програм медичних гарантій

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Йдеться про фіктивні медичні послуги та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров'я.

За попередніми оцінками, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.

Досудове розслідування здійснюється за фактами:

привласнення та розтрати майна (ст. 191),

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364),

службового підроблення (ст. 366),

втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362),

службової недбалості (ст. 367) та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) Кримінального кодексу України.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії. Додаткова інформація буде оприлюднена згодом, наголосили правоохоронці.

Нагадаємо, в Хмельницькій області судитимуть медиків та їхніх "клієнтів", яких підозрюють в організації та використанні схеми з оформлення фіктивних груп інвалідності. Загалом правоохоронці встановили 13 осіб, які незаконно оформили інвалідність.