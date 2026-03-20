В Черновицкой области полиция разоблачила группу из четырех человек, организовавших незаконное производство и продажу топлива

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

По данным следствия, схему организовал местный предприниматель, он привлек троих сообщников. Вместе они закупали дизель, газовый конденсат и другие дешевые компоненты. Их смешивали и получали топливо низкого качества. Дальше продавали его как дизель.

Незаконное производство дельцы обустроили на территории нефтесклада в одном из поселков Черновицкого района. Для перевозки сырья и готового топлива фигуранты использовали грузовики и автоцистерны.

Продукцию продавали через сеть АЗС в Черновицкой области. Также продавали горючее напрямую водителям.

За год фигуранты изготовили и продали более 177 тысяч литров горючего. Примерная стоимость составляет более 8 млн грн.

Во время обысков правоохранители изъяли более 30 тысяч литров горючего, которое, по выводам экспертизы, не отвечает государственным стандартам. Также арестовали оборудование, автоцистерну, транспорт и документацию.

Четверым фигурантам сообщили о подозрении по факту незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров. Организатору дополнительно инкриминируют легализацию имущества, полученного преступным путем.

